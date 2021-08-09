Samsung известен множеством инновационных смартфонов. Новый патент компании на полезную модель демонстрирует новое решение, которое позволяет не только изменять поле зрения, но и изменять диафрагму.

Согласно отчету LetsGoDigital, Samsung Electro-Mechanics подала патент на полезную модель под названием «Модуль камеры и портативное электронное устройство, включая то же самое» в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в октябре 2020 года. 19-страничная документация по этому патенту была первоначально выпущена 5 августа 2021 года.

Согласно документации, в патенте используется несколько камер, которые могут перемещаться. Их движение помогает в достижении переменного поля зрения и переменной апертуры.

В запатентованных эскизах и изображениях используется тройная камера, состоящая из широкоугольного фотоаппарата, сверхширокоугольного устройства и телеобъектива. Пользователи могут перемещать эти камеры с помощью сенсорного ввода.

Согласно примеру, когда широкоугольная камера, присутствующая в середине, движется вниз, сверхширокоугольная и телеобъективная камеры слева и справа соответственно скользят внутрь, образуя треугольник.

Когда камеры имеют треугольную форму, диафрагма узкая. Это может быть полезно для пейзажных снимков. Тогда как, когда камеры расположены в одну линию, диафрагма широкая, что полезно для портретной фотографии. Вдобавок к этому движение также изменяет FoV.

Источник — Astera.