Новый патч Elden Ring вносит огромные изменения

Патч V.103 может сделать вашу жизнь проще или намного сложнее, в зависимости от того, как вы играете в Elden Ring.

Elden Ring отсутствует уже почти три недели , но его разработчики все еще работают над улучшением игрового процесса. В среду FromSoftware объявила о выпуске нового патча для игры, и он очень большой. Список объявленных изменений обширен . В навигацию внесены некоторые улучшения, которые сделают вашу жизнь проще. Но есть и некоторые нерфы, которые значительно усложнят бой.

Начните с того, что добавить патч. Теперь вы можете добавлять значки на карту для неигровых персонажей (NPC), которых вы встречаете, что упростит несколько линий квестов. Также были добавлены «новые этапы квестов» для четырех NPC: Диаллос, Нефели Лукс, Кеннет Хейт и Привратник Госток. Поскольку патч только что вышел, мы еще не знаем, как будет выглядеть этот новый контент.

Возможно, более ощутимым является множество изменений баланса, реализованных FromSoftware. Верхний нерф относится к Mimic Tear Ash, который позволяет вам вызывать свою копию для борьбы с врагами. Урон Mimic Tear Ash был уменьшен, а его «модель поведения» была изменена, что, по мнению игроков, означает, что он будет выполнять меньше специальных атак. Как человек, который буквально прошел игру только благодаря Mimic Tear Ash, позвольте мне сказать вам, что это меняет правила игры.

Но патч вам тоже очень поможет. Во-первых, шанс выпадения кузнечного камня будет увеличен, и теперь некоторые кузнечные камни можно будет купить в начале игры. Оболочки-близнецы также продадут вам мешочек с талисманами, чтобы компенсировать тот факт, что игроки могут пропустить получение дополнительного в холде круглого стола. Новый патч также «повысил эффективность щита», что может оказаться большим подспорьем для игроков ближнего боя . Некоторые предметы теперь также будут более эффективными, например, Spark Aromatic и Ironjar Aromatic, а также были усилены несколько колдовских заклинаний, в том числе Comet и Star Shower.

Затем, как и следовало ожидать от патча, идет большой список исправлений ошибок. Из всех перечисленных багов единственный, с которым я столкнулся за свои 100 часов, — это мой Tarnished, зависающий во времени и пространстве после вызова Торрента. Другие раздражающие проблемы, которые были исправлены, включают ошибки, из-за которых предметы не могли быть собраны после битв с боссами, оружие неправильно масштабировало характеристики и ключевая область не открывалась после важного боя с боссом.