Новый патч для Baldur’s Gate 3 должен исправить свыше 1000 ошибок

Baldur’s Gate 3, разработанная студией Larian Studios, уже получила звание лучшей ролевой игры 2023 года (по крайней мере, до выхода Starfield), и разработчики планируют продолжить улучшение игры. Студия выпустила несколько исправлений, но продолжает работать над дополнительными обновлениями.

Свен Винке, основатель Larian Studios, опубликовал дорожную карту для Baldur’s Gate 3, которая предвещает будущие обновления. Разработчики сосредотачиваются на устранении ошибок, о которых сообщают игроки, и готовы прислушиваться к предложениям.

Среди планируемых нововведений будет функция изменения внешности главного героя, которую можно будет использовать даже в середине игры. После четвертого исправления планируется выпустить первое масштабное обновление, включающее более 1000 исправлений. Затем следует второе обновление, которое будет включать некоторые запросы и пожелания игроков, возможно, включая косметические функции.

Если у вас возник вопрос, почему игра занимает много места на диске, стоит проверить папку сохранений Baldur’s Gate 3, где могут храниться большие объемы данных.