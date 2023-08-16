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Новый патч для Baldur’s Gate 3 должен исправить свыше 1000 ошибок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Baldur’s Gate 3, разработанная студией Larian Studios, уже получила звание лучшей ролевой игры 2023 года (по крайней мере, до выхода Starfield), и разработчики планируют продолжить улучшение игры. Студия выпустила несколько исправлений, но продолжает работать над дополнительными обновлениями.

Новый патч для Baldur’s Gate 3 должен исправить свыше 1000 ошибок

Свен Винке, основатель Larian Studios, опубликовал дорожную карту для Baldur’s Gate 3, которая предвещает будущие обновления. Разработчики сосредотачиваются на устранении ошибок, о которых сообщают игроки, и готовы прислушиваться к предложениям.

Среди планируемых нововведений будет функция изменения внешности главного героя, которую можно будет использовать даже в середине игры. После четвертого исправления планируется выпустить первое масштабное обновление, включающее более 1000 исправлений. Затем следует второе обновление, которое будет включать некоторые запросы и пожелания игроков, возможно, включая косметические функции.

Если у вас возник вопрос, почему игра занимает много места на диске, стоит проверить папку сохранений Baldur’s Gate 3, где могут храниться большие объемы данных.

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