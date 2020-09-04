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Новый OPPO F17 Pro получил шесть камер, быструю зарядку и тонкий корпус

04.09.2020 09:54

OPPO добилась большого успеха в 2020 году. Продолжая линейку Reno среднего класса (в виде Reno3 и Reno4 ) и серию Find (в OPPO Find X2 и X2 Pro), OPPO укрепляет свои позиции. статус главного претендента в верхнем среднем и топовом сегментах. Но на самом деле именно недорогие смартфоны компании являются наиболее популярными в азиатских странах. Вчера компания представила в Индии OPPO F17 и F17 Pro вместе с наушниками OPPO Enco W51 TWS.

Если посмотреть на эти смартфоны в лоб, их дизайн немного отличается от других смартфонов OPPO. Задняя часть имеет двойную матово-глянцевую отделку, которая пересекается с камерой, а также есть несколько отделок из кожи/ Задние камеры расположены в квадратном выступе камеры, похожем на то, что на новых iPhone.

Новый OPPO F17 Pro получил шесть камер, быструю зарядку и тонкий корпус

Оба смартфона выглядят более или менее одинаково, с 6,4-дюймовыми дисплеями FHD + AMOLED с частотой обновления 60 Гц и встроенными сканерами отпечатков пальцев. Oppo F17 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662, а Oppo F17 Pro поставляется с MediaTek Helio P95. Можно заметить, что у F17 есть выемка на дисплее, а у F17 Pro — верхняя левая двойная дырочка.

Oppo F17 поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ, а F17 Pro — с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели нет заметной разницы между обоими устройствами, с четырьмя задними камерами точно так же.

Новый OPPO F17 Pro получил шесть камер, быструю зарядку и тонкий корпус Новый OPPO F17 Pro получил шесть камер, быструю зарядку и тонкий корпус Новый OPPO F17 Pro получил шесть камер, быструю зарядку и тонкий корпус

Спереди у Oppo F17 установлена ​​16-мегапиксельная селфи-камера, а у F17 Pro — 16-мегапиксельный и 2-мегапиксельный датчик глубины. Оба смартфона поставляются с батареями емкостью 4000 мАч, которые можно заряжать при скорости зарядки 30 Вт.

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