Новый Oppo A3 появился в сертификационной базе TENAA

Новый смартфон Oppo A3 готовится к запуску, компания уже сертифицировала новинку в TENAA.

Согласно информации, полученной из китайской платформы сертификации TENAA, Oppo A3, известный также как модель PJT110, привлечет внимание своими впечатляющими особенностями.

Ожидается, что новый смартфон будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Это обновление по сравнению с предыдущей моделью, которая использовала ЖК-панель IPS.

На передней панели устройства будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Задняя камера будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным вспомогательным объективом.

Внутри Oppo A3 скрыт неизвестный чипсет с тактовой частотой 2,2 ГГц. Варианты оперативной памяти будут составлять 8 ГБ или 12 ГБ, а хранилище — от 128 ГБ до 512 ГБ, с возможностью расширения памяти с помощью карты microSD.

Одним из главных преимуществ Oppo A3 будет его мощный аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Оптический встроенный датчик отпечатков пальцев, размещенный непосредственно под экраном, обеспечит безопасность ваших данных и удобство использования.

Также стоит отметить, что Oppo A3 будет иметь компактные размеры 162,9 x 75,6 x 8,1 мм и весить всего 191 грамм.