Новый OnePlus Ace 3V обзаведется чипом Snapdragon 7 + Gen 3 и АКБ на 5500 мАч

OnePlus планирует выпустить новые модели под брендом Ace — OnePlus Ace 3V и Ace 3 Pro.

Согласно последним данным инсайдеров, что OnePlus Ace 3V может появиться в марте и оснащен чипсетом Snapdragon серии 7 Gen, возможно Snapdragon 7+ Gen 3.

Устройство также будет иметь плоскую OLED-панель с разрешением 1,5 К и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

По слухам, устройство может быть переименовано в OnePlus Nord 4 или Nord 5 для мировых рынков, как это было с предыдущей моделью Ace 2V. Будем ждать дальнейших новостей о смартфонах OnePlus Ace.