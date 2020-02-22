Пока компания OnePlus готовится к выходу новой флагманской линейке, инсайдеры регулярно публикуют новые подробности, изображения и фотографии.

На этот раз новый OnePlus 8 Pro сфотографировали в руках пользователя, где показали заднюю панель новинки.

Презентация флагмана должна состояться ближе к лету, но уже известно, что в модели будет тройная камера с модулями 60, 16 и 13 Мп, селфи-камера на 32 Мп, аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой зарядки на 50 Вт, а также процессор Snapdragon 865 и экран с частотой обновления 120 Гц.