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Новый OnePlus 13 получит новый дизайн в стиле OnePlus 10 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания OnePlus приняла решение изменить дизайн своего грядущего флагманского смартфона OnePlus 13. После двух лет использования круглого дизайна, компания вернется к квадратному блоку с камерами, который ранее был применен в модели OnePlus 10 Pro.

Новый OnePlus 13 получит новый дизайн в стиле OnePlus 10 Pro

Информация о новом внешнем виде OnePlus 13 появилась в социальной сети Weibo, где появился рендер смартфона с квадратным блоком камер, напоминающим дизайн OnePlus 10 Pro.

Отличием будет отсутствие соединения блока с камерами с металлической рамкой, а также наличие тройной основной камеры и кольцевой вспышки.

OnePlus 13 будет доступен в сером цвете, а также, вероятно, в черном варианте. Компания также решила расположить качельку регулировки громкости и клавишу питания справа, а рычажок переключения звуковых режимов переместить на левую сторону.

Смартфон будет иметь плоский экран без эффекта «водопада». Ранние утечки указывают на наличие 6,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 2К, подэкранным сканером отпечатков пальцев и процессором Snapdragon 8 Gen 4.

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