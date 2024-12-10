Новый очиститель воздуха от Xiaomi борется с вирусом гриппа H1N1

Xiaomi на домашнем рынке анонсировала новый очиститель воздуха Mijia Air Purifier 5 Pro, который уже предлагается для заказа за 2499 юаней (33 800 руб.).

Mijia Air Purifier 5 Pro является более производительной версией Mijia Air Purifier 5, которая была представлена в начале текущего года.

Mijia Air Purifier 5 Pro оснащён системой с двумя турбинами, которые способны обеспечивает мощное очищение, пропуская через себя 13 333 литра чистого воздуха в минуту. Он может обновлять воздух за 3 минуты, что делает его подходящим для больших помещений, таких как дома, офисы и магазины.

Устройство имеет показатель CADR в 1050 м³/ч, что позволяет эффективно очищать площади от 56 до 96 м². Шестислойная система фильтрации удаляет бактерии, формальдегид, пыль и аллергены. Скорость удаления формальдегида достигает 720 м³/ч, что в 8 раз превышает национальные стандарты Китая.

Очиститель также оснащён антибактериальными и дезодорирующими фильтрами, которые удаляют 99,99% вирусов, включая вирус гриппа H1N1.

Он имеет шесть датчиков для обнаружения загрязняющих веществ и мониторинга качества воздуха в реальном времени, а также технологию УФ-стерилизации.

Mijia Air Purifier 5 Pro поддерживает управление через приложение Mijia и голосового помощника XiaoAI, что позволяет настраивать сценарии автоматизации. Устройство также оснащено большим ЖК-экраном, на котором отображается качество воздуха и состояние устройства.

Очиститель работает с низким уровнем шума: в режиме сна уровень шума составляет всего 33 дБ(A). Устройство легко перемещать благодаря скрытым колёсикам, а герметичная верхняя крышка обеспечивает чистоту внутри.

Фильтр рассчитан на 12 месяцев работы.