Главная » Новости

Новый ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Ultra будет легче, чем MacBook Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Samsung на большой конференции представит не только смартфоны и аксессуары, но также новый ноутбук Galaxy Book 3 Ultra.
Подробностей про ноутбук пока очень мало, но известно что у него на клавиатуре будет цифровой блок, а значит диагональ экрана модели будет 16-дюймов.

Также сообщается, что модель будет легче чем MacBook Pro, но с каким именно MacBook Pro идет сравнение непонятно, так как 14-дюймовая модель весит всего 1,4 кг. Предположительно это будет 16-дюймовая модель, вес которой составляет 2,1 кг.

В Galaxy Book 3 Ultra предположительно в минимальной конфигурации будет устанавливаться Core i7-13700H и GeForce RTX 4050, а с такими параметрами модель может позиционироваться как игровая.

Презентация Galaxy Book 3 Ultra состоится 1 февраля.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.