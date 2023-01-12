Новый ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Ultra будет легче, чем MacBook Pro

Samsung на большой конференции представит не только смартфоны и аксессуары, но также новый ноутбук Galaxy Book 3 Ultra.

Подробностей про ноутбук пока очень мало, но известно что у него на клавиатуре будет цифровой блок, а значит диагональ экрана модели будет 16-дюймов.

Также сообщается, что модель будет легче чем MacBook Pro, но с каким именно MacBook Pro идет сравнение непонятно, так как 14-дюймовая модель весит всего 1,4 кг. Предположительно это будет 16-дюймовая модель, вес которой составляет 2,1 кг.

В Galaxy Book 3 Ultra предположительно в минимальной конфигурации будет устанавливаться Core i7-13700H и GeForce RTX 4050, а с такими параметрами модель может позиционироваться как игровая.

Презентация Galaxy Book 3 Ultra состоится 1 февраля.