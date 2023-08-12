Новый недорогой планшет Redmi Pad SE показали на рендерах

Интернет заполнили разнообразные рендеры и подробные характеристики предстоящего планшета Redmi Pad SE, который станет преемником модели Redmi Pad. На данный момент информации о стоимости еще нет, но ожидается, что новинка будет предложена по цене, аналогичной текущей модели, то есть около 190 евро за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Планшет Redmi Pad SE будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, а в качестве программной платформы будет использована MIUI 14, основанная на операционной системе Android 13. Устройство будет оборудовано 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1920 х 1200 пикселей. Дисплей обладает максимальной яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и охватом 70% цветового пространства NTSC. Экран займет 84,4% фронтальной панели.

Камера основного модуля будет обладать 8-мегапиксельным сенсором, в то время как фронтальная камера получит 5-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор емкостью 8000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 10 Вт, и при воспроизведении видео устройство сможет работать до 21 часа. Габаритные размеры планшета составят 255,53 x 167,08 x 7,36 мм, а его масса составит 478 граммов.