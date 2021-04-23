В бенчмарке Geekbench недавно появился новый смартфон от компании Samsung, который носит модельный номер SM-A226B.

Презентация этой новинки состоится в этом году, но точная дата пока не известна. При этом модель должна стать одной из наиболее доступных, оснащённых 5G.

Как оказалось, новый недорогой 5G-смартфон Samsung получит процессор от MediaTek, а именно Dimensity 700.

Его дополнит 8 ГБ оперативной памяти, а работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 11.

Согласно неофициальным данным, в аппарате установят 6,5-дюймовый экран и тройную камеру. В последней один из модулей будет на 48 Мп.

Кроме этого, модель будет оснащена сканером отпечатков пальцев, расположенном на боковой грани, а еще будет USB Type-C и 3,5-мм разъем доя наушников.