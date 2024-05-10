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Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сайт Android Headlines опубликовал изображения и некоторые спецификации предстоящего смартфона Motorola G Stylus 5G (2024), еще до его официального релиза.

Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях

На фотографиях видно, что устройство будет иметь две задние камеры, плоские грани корпуса и дисплей с небольшим подбородком.

Разрешение основной камеры составит 50 Мп, а все кнопки будут расположены на правой стороне корпуса. Отличительной особенностью серии является наличие стилуса, который также будет включен в комплект поставки. Источник также поделился примерами фотографий, сделанных с устройства.

Кроме того, известно, что у гаджета будет 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и стереодинамики. Прошлогодняя модель была выпущена 31 мая, поэтому ожидается, что презентация нового смартфона состоится в ближайшие недели.

Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях Новый Moto G Stylus и возможности его камеры показали на изображениях

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