Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

Xiaomi представила новый монитор с узкими рамками, который получил 23,8 дюймовый экран и цену в 99 долларов.

Китайский производитель представил новый доступный монитор. Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.

Mi Display 1A оснащен 23,8-дюймовой матрицей, выполненной по технологии IPS. Разрешение экрана 1920х1080 пикселей, яркость 250 кд/м2, а контрастность 1000:1.

Заявлены углы обзора 178 градусов и частота обновления дисплея 60 Гц, а время отклика матрицы 6 мс.

В новинке реализовали систему Low Blue Light, которая нужна для снижения излучения синего цвета.

Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.