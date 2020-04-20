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Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

20.04.2020 13:18

Xiaomi представила новый монитор с узкими рамками, который получил 23,8 дюймовый экран и цену в 99 долларов.
Китайский производитель представил новый доступный монитор. Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

Mi Display 1A оснащен 23,8-дюймовой матрицей, выполненной по технологии IPS. Разрешение экрана 1920х1080 пикселей, яркость 250 кд/м2, а контрастность 1000:1.

Заявлены углы обзора 178 градусов и частота обновления дисплея 60 Гц, а время отклика матрицы 6 мс.

В новинке реализовали систему Low Blue Light, которая нужна для снижения излучения синего цвета.
Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

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