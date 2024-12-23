Новый магнитный контроллер превращает iPhone в портативную консоль

Компания OhSnap, совместно с энтузиастом Джошем Кингом, разработала магнитный контроллер MagSafe для iPhone, который позволяет превратить смартфон в портативную консоль, похожую на PSP Go.

Прототип контроллера был создан с помощью 3D-принтера.

Контроллер крепится к телефону магниты, а специальный механизм позволяет выдвигать смартфон вверх, открывая доступ к элементам управления. Это делает устройство компактным и удобным для ношения в кармане.

Контроллер оснащён двумя аналоговыми стиками, крестовиной, триггерами и стандартным набором кнопок. Ручки контроллера можно выдвигать для более удобного хвата. Устройство будет доступно в чёрном и белом цветах.