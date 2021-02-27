Новый MacBook Air с M1 проверили в майнинге криптовалюты Ethereum

После роста криптовалют на бирже интерес к майнингу снова вырос. Из-за этого возник дефицит видеокарт и ноутбуков с мощными графическими чипами.

Владелец MacBook Air с новым инновационным процессором M1 решил проверить можно ли на «яблочном» ноутбуке заниматься майнингом Ethereum.

Для того чтобы приспособить систему к работе с Ethereum владельцу ноутбука пришлось переписать код, но это было сделано только ради эксперимента.

Стоит отметить, что производительность встроенного графического ядра в M1 сопоставима с GeForce GTX 1050 Ti, но главным недостатком при майнинге оказалась подсистема памяти, ведь в ноутбуке используется LPDDR4X-4266.

В MacBook Air добыча Ethereum оказалась очень низкая всего 2 мегахеша в секунду, таким образом за день на ноутбуке можно заработать всего несколько десятков центов.