Новый MacBook Air будет выпущен во второй половине 2022 года

В сегодняшнем новом отчете DigiTimes , посвященном поставкам ноутбуков, кратко упоминается, что Apple планирует выпустить новый MacBook Air во второй половине 2022 года, что совпадает с временными рамками, о которых ранее в этом месяце сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Соответствующая выдержка из отчета, в которой цитируются источники цепочки поставок:

Источники указали, что серия MacBook от Apple — это потребительские устройства высокого класса, но их также можно рассматривать как модель бизнес-ноутбука, поскольку их предпочитают многие компании или офисные работники, добавив, что горячие продажи MacBook Pro, выпущенные в конце 2021 года, задержались. Ожидается, что в первом квартале 2022 года объемы отгрузок превысят ожидаемые, а новый MacBook Air, запуск которого запланирован на вторую половину года, придаст дополнительный импульс продажам.

Новый MacBook Air будет оснащен 13,6-дюймовым дисплеем немного большего размера, чем нынешняя 13,3-дюймовая модель, сообщил консультант по индустрии дисплеев Росс Янг в своем твите на прошлой неделе.

Хотя несколько источников утверждают, что новый MacBook Air будет оснащен чипом M2 с 8-ядерным процессором и 9-ядерным или 10-ядерным графическим процессором, аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что в ноутбуке по-прежнему будет чип M1 , согласно списку. прогнозов, которые он написал в Твиттере в начале марта. В электронном письме Куо сказал, что новый MacBook Air может иметь модифицированный чип M1, и, хотя он не уточнил, слухи о дополнительных ядрах графического процессора, безусловно, возможны.

В твите Куо говорится, что новый MacBook Air также будет иметь совершенно новый дизайн с дополнительными цветовыми вариантами и поступит в массовое производство в конце второго или третьем квартале 2022 года. В отличие от последних 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, Куо не ожидает, что новый MacBook Air будет оснащен мини-светодиодным дисплеем, а это означает, что ProMotion маловероятен.