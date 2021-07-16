Новый концепт-рендер предлагает первый взгляд на Redmi Note 11 Pro

Хотя до запуска Redmi Note 11 Pro 5G еще несколько месяцев, в сети только что появился новый концептуальный рендер для смартфона, который дает нам представление о том, как устройство могло бы выглядеть.

LetsGoDigital сотрудничал с графическим дизайнером Technizo Concept, который также разместил новое видео на своем официальном канале YouTube. В этом видео был представлен концептуальный рендер Note 11 Pro 5G китайского технологического гиганта. Спереди устройство очень похоже на своего предшественника, с выровненным по центру перфоратором для селфи и дисплеем, окруженным узкими рамками со всех сторон. Однако разница между Note 10 Pro и Note 11 Pro очевидна на задней панели.

На задней панели можно увидеть логотип Redmi и 5G, вертикально расположенный в левой части панели, в то время как модуль камеры также был капитально отремонтирован. Он оснащен тройной камерой в верхнем левом углу, причем два стрелка имеют большие датчики изображения, а третий меньше по сравнению с ним. Другими словами, первые две камеры могут иметь идентичный датчик, а третья — черно-белый/макро датчик. Хотя точные характеристики камеры на данный момент неизвестны, вполне возможно, что на задней панели устройства может быть установлен 200-мегапиксельный сенсор производства Samsung.

Имейте в виду, что это всего лишь концептуальный рендер и на данный момент не является официальным первым взглядом на устройство. Кроме того, ожидается, что Redmi Note 11 Pro будет запущен где-то в первом квартале следующего года, вероятно, в марте 2022 года, так что до его анонса еще немало.

Источник — Astera.