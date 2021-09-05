Новый концепт iPhone Flip предусматривает технологию AirCharge, чип M1, сенсорный идентификатор на дисплее и многое другое

Позднее в этом месяце Apple анонсирует серию iPhone 13 с множеством передовых функций. Ожидается, что наряду с новым iPhone Apple также анонсирует iPad mini 6 и Apple Watch Series 7. Хотя у нас есть много чего ожидать от этого события, никогда не рано начинать размышлять о том, что компания может приготовить. нас в будущем. Samsung уже выпустила три версии своей линейки Galaxy Fold вместе с новым Galaxy Flip 3. На данный момент неизвестно, выпустит ли Apple складной iPhone в ближайшее время. Что ж, новая концепция iPhone Flip показывает, как может выглядеть складное устройство Apple.

Последняя концепция iPhone Flip представляет все, что мы хотим от Apple в ближайшие годы.

Новая концепция iPhone показывает нам, как мог бы выглядеть смартфон Apple, если бы он применил подход, аналогичный тому, как Samsung реализовал его в своем Galaxy Flip в этом году. В прошлом ходило несколько слухов о том, что Apple работает над складным iPhone, но на данный момент ничего конкретного не просочилось. Если вам интересно, ознакомьтесь с новой концепцией iPhone Flip ниже, чтобы увидеть, как она может выглядеть.

Концепция iPhone Flip предполагает устройство с новейшим процессором Apple серии M, который также можно найти в новых моделях iPad Pro и MacBook. Концепция разработана Concepts iPhone, и вот что написано в описании видео:

Наконец-то появился совершенно новый iPhone Flip с чипом M1, дисплеем ProMotion XDR с частотой 120 Гц, сенсорным идентификатором на экране и технологией Air Charge!

IPhone Flip также оснащен дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц, который, как ожидается, появится в будущих моделях iPhone 13 . Концепция также предполагает, что iPhone Flip будет иметь встроенный Touch ID и более тонкие лицевые панели. Кроме того, функция AirCharge позволяет заряжать устройство на расстоянии, что является действительно беспроводным способом зарядки устройства.

IPhone Flip отличается от концепции iPhone Fold, поскольку он имеет тенденцию делать устройство меньше, а не превращать его в планшет. Как упоминалось ранее, концептуальный iPhone действительно напоминает Galaxy Flip от Samsung. Если прошлые слухи подтвердятся, мы можем ожидать, что Apple анонсирует iPhone Flip или iPhone Fold в ближайшее время.