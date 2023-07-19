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Новый кнопочный телефон Nokia 150 оценили в 30 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Компания HMD Global (владеющая брендом Nokia) представила новый бюджетный кнопочный телефон.
Стоит отметить, что Nokia осталась единственным производителем мирового уровня, который выпускает кнопочные телефоны с хорошим оснащением, все остальные уже давно переключились на производство только смартфонов.

Новинкой стала модель Nokia 150, которая работает только в сетях второго поколения и пока предлагается только в Китае по цене 30 долларов.

В телефоне установили 2,4-дюймовый экран, громкий динамик, аккумулятор на 1450 мАч и слот для карт памяти до 32 ГБ.

В телефоне также есть камера, FM-радио и 3,5 мм разъем для наушников. Новинка в Китае предлагается в красном, синем и черном корпусе.

Nokia Nokia 150
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