Новый кнопочный телефон Nokia 150 оценили в 30 долларов

Компания HMD Global (владеющая брендом Nokia) представила новый бюджетный кнопочный телефон.

Стоит отметить, что Nokia осталась единственным производителем мирового уровня, который выпускает кнопочные телефоны с хорошим оснащением, все остальные уже давно переключились на производство только смартфонов.

Новинкой стала модель Nokia 150, которая работает только в сетях второго поколения и пока предлагается только в Китае по цене 30 долларов.

В телефоне установили 2,4-дюймовый экран, громкий динамик, аккумулятор на 1450 мАч и слот для карт памяти до 32 ГБ.

В телефоне также есть камера, FM-радио и 3,5 мм разъем для наушников. Новинка в Китае предлагается в красном, синем и черном корпусе.