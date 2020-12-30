Новый iQOO 7 с Snapdragon 888 выйдет 11 января

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.66 EUR/RUB: 90.21 BTC/USD: 8756.9

30 : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Новый iQOO 7 с Snapdragon 888 выйдет 11 января

30.12.2020 09:25

Ранее в этом месяце iQOO выпустила изображение iQOO 7 BME edition, чтобы подтвердить существование iQOO 7. Сегодня компания официально подтвердила через свой канал Weibo, что iQOO 7 выйдет из покрытия в 19:30 (по местному времени) на 11 января в Китае.

Новый iQOO 7 с Snapdragon 888 выйдет 11 января

На официальном плакате iQOO 7 BMW edition был показан дизайн его задней части. В телефоне было замечено три камеры, расположенные на задней панели, расположенные в форме треугольника. Специальная версия BMW имеет белую заднюю часть с синими и красными полосами.

Дизайн передней панели iQOO 7 еще не раскрыт. Тем не менее, в сообщениях, окружающих его, утверждается, что он может быть оснащен тем же дисплеем, что и в серии Vivo X60, которая вчера была официально представлена ​​в Китае. Следовательно, ожидается, что iQOO 7 будет оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием для селфи-камеры наверху.

Вероятно, экран iQOO 7 может иметь разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Он также может быть оснащен считывателем отпечатков пальцев на экране. Как и предыдущие модели, iQOO 7 обещает первоклассную производительность, поскольку он будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 888 5G.

О фронтальной камере iQOO 7 нет ни слова. Задняя камера может включать 48-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS. Точный размер батареи iQOO 7 пока не известен. Считается, что смартфон V2049, который ранее в этом месяце был замечен с быстрой зарядкой на 120 Вт, может быть смартфоном iQOO 7. Ожидается, что он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11. В преддверии запуска популярный китайский ритейлер JD.com начал получать заказы на смартфон.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги