Новый iQOO 7 с Snapdragon 888 выйдет 11 января

Ранее в этом месяце iQOO выпустила изображение iQOO 7 BME edition, чтобы подтвердить существование iQOO 7. Сегодня компания официально подтвердила через свой канал Weibo, что iQOO 7 выйдет из покрытия в 19:30 (по местному времени) на 11 января в Китае.

На официальном плакате iQOO 7 BMW edition был показан дизайн его задней части. В телефоне было замечено три камеры, расположенные на задней панели, расположенные в форме треугольника. Специальная версия BMW имеет белую заднюю часть с синими и красными полосами.

Дизайн передней панели iQOO 7 еще не раскрыт. Тем не менее, в сообщениях, окружающих его, утверждается, что он может быть оснащен тем же дисплеем, что и в серии Vivo X60, которая вчера была официально представлена ​​в Китае. Следовательно, ожидается, что iQOO 7 будет оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием для селфи-камеры наверху.

Вероятно, экран iQOO 7 может иметь разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Он также может быть оснащен считывателем отпечатков пальцев на экране. Как и предыдущие модели, iQOO 7 обещает первоклассную производительность, поскольку он будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 888 5G.

О фронтальной камере iQOO 7 нет ни слова. Задняя камера может включать 48-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS. Точный размер батареи iQOO 7 пока не известен. Считается, что смартфон V2049, который ранее в этом месяце был замечен с быстрой зарядкой на 120 Вт, может быть смартфоном iQOO 7. Ожидается, что он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11. В преддверии запуска популярный китайский ритейлер JD.com начал получать заказы на смартфон.