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Новый iPhone SE среднего класса с поддержкой 5G может быть выпущен в первом квартале 2022 года

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Сообщается, что Apple работает над новой моделью iPhone SE. Свежая информация, предоставленная исследовательской фирмой TrendForce из Тайваня, ожидается, что выпуск третьего поколения iPhone SE состоится в первом квартале 2022 года. Вероятно, бренд из Купертино объявит об этом к концу марта 2021 года.

Исследовательская компания заявила, что помимо запуска предполагаемого iPhone SE 2022 в первом квартале 2022 года, Apple также представит четыре модели во второй половине года. Ожидается, что он поступит в продажу как телефон среднего класса с поддержкой подключения 5G. Ожидается, что объем производства Apple в наступающем году достигнет 25-30 миллионов устройств, заявила компания.

Надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что внешний вид iPhone SE будет похож на существующую модель iPhone SE 2020 года. Следовательно, ожидается сохранение 4,7-дюймового дисплея. Единственное существенное изменение iPhone SE 2022 , как ожидается, предложение является включение нового процессора, который принесет поддержку связи 5G.

IPhone SE 2020 позаимствовал множество функций у iPhone 8 и был оснащен обновленными внутренними компонентами, такими как чип Apple Bionic A13. Вполне вероятно, что в iPhone SE 2022 может быть установлен Apple A15 Bionic, на котором установлена ​​серия iPhone 13, дебютировавшая в этом году.

Слухи также предполагают существование iPhone SE Plus. Однако в новом отчете об этом нет никакой информации.

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