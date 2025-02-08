Новый iPhone SE с Apple A18 может дебютировать уже на следующей неделе

iPhone SE четвёртого поколения появится на рынке раньше, чем предполагалось. По свежим данным, его официальная презентация состоится уже на следующей неделе, возможно, 11 февраля, с началом доставки в конце месяца. Ожидается, что цена устройства составит около 500 долларов в США и 599 евро в Европе.

Хотя iPhone SE 4 будет иметь схожие характеристики с iPhone 16, некоторые функции будут упрощены. Например, в нем не будет отдельной кнопки камеры и выемки вместо Dynamic Island, а также отсутствует сверхширокоугольная камера. Дисплей размером 6,1 дюйма может быть менее ярким, чем у старшей модели.

Тем не менее iPhone SE 4 будет оснащён мощным чипсетом A18 и функцией Face ID, а также 12-мегапиксельной фронтальной и 48-мегапиксельной основной камерами.

Также ожидается новый 5G-модем, разработанный Apple. Кроме того, компания может анонсировать наушники Beats Powerbeats Pro 2 с обновлённым дизайном и функцией мониторинга сердечного ритма.