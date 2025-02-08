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Новый iPhone SE с Apple A18 может дебютировать уже на следующей неделе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

iPhone SE четвёртого поколения появится на рынке раньше, чем предполагалось. По свежим данным, его официальная презентация состоится уже на следующей неделе, возможно, 11 февраля, с началом доставки в конце месяца. Ожидается, что цена устройства составит около 500 долларов в США и 599 евро в Европе.

Хотя iPhone SE 4 будет иметь схожие характеристики с iPhone 16, некоторые функции будут упрощены. Например, в нем не будет отдельной кнопки камеры и выемки вместо Dynamic Island, а также отсутствует сверхширокоугольная камера. Дисплей размером 6,1 дюйма может быть менее ярким, чем у старшей модели.

Тем не менее iPhone SE 4 будет оснащён мощным чипсетом A18 и функцией Face ID, а также 12-мегапиксельной фронтальной и 48-мегапиксельной основной камерами.

Также ожидается новый 5G-модем, разработанный Apple. Кроме того, компания может анонсировать наушники Beats Powerbeats Pro 2 с обновлённым дизайном и функцией мониторинга сердечного ритма.

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