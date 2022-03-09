Новый iPhone SE предлагает улучшенное время автономной работы по сравнению с предыдущей моделью

По сравнению с iPhone SE второго поколения новый ‌iPhone SE‌ с поддержкой 5G предлагает увеличенное время автономной работы благодаря эффективности чипа A15 Bionic.

Apple утверждает, что по сравнению с предыдущей моделью новый ‌iPhone SE‌ может работать на два часа дольше как при воспроизведении видео, так и при воспроизведении потокового видео, в общей сложности 15 часов и 10 часов соответственно. Воспроизведение аудио показывает самый значительный скачок на 10 часов, предлагая до 50 часов воспроизведения.

Новый ‌iPhone SE‌ может заряжаться до 50% за 30 минут с помощью адаптера питания на 20 Вт. Несмотря на некоторые слухи, новый ‌iPhone SE‌ не поддерживает технологию MagSafe.