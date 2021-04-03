В сети известный инсайдер сообщил подробности о новой версии iPhone SE 3, которую должны представить только в следующем году.

По информации источника, новый iPhone SE 3 получит старый дизайн с 4,7-дюймовым дисплеем в 2022 году.

То есть новая линейка недорогих устройств от американской компании мало чем будет отличаться от предшественника.

Согласно обнародованным данным, в аппарате помимо того же дисплея и дизайна, по-прежнему останется физическая кнопка Home.

При этом в нем появится поддержка работы в сетях пятого поколения и новый процессор. При этом серьезные изменения в дизайне произойдут в модели, которая будет запущена в 2023 году.

Есть информация, что в ней уже будет 6,1-дюймовый LCD-экран, в котором сделают отверстие для фронтальной камеры.

Исходя из этого можно предположить, что от системы распознавания лица Face ID компания в смартфоне откажется.

Кроме этого, сообщается, что сканер отпечатков пальцев расположится на боковой панели. Что касается iPhone SE 3, то его стоимость должна сохраниться на уровне 400 долларов.