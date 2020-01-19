Новый iPhone и iPad станут мощнее компьютеров

С каждым годом мобильные процессоры Apple становятся все мощнее. Уже A12X Bionic в 2018 году по некоторым показателям приравнивался к мобильным чипам от компании Intel.

В текущем году американская компания Apple A14 для смартфонов будет выпускать по пятинанометровой технологии.

Производством процессором займется TSMC и как пишут источники со ссылкой на данные производителя чипов, производительного нового процессора от Apple будет на уровне современных решений от Intel.

По данным источника, в Geekbench 5 платформа Apple A14 в многоядерном режиме будет демонстрировать 5000 баллов.

В iPad Pro процессор должен быть установлен еще мощнее, и скорее всего в 2020 году смартфоны и планшеты «купертиновской» компании по производительности будут приравниваться к современным ноутбукам.