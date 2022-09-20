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Новый iPhone 15 Ultra за 1 200 долларов сможет записывать видео в разрешении 8K

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В этом месяце была представлена серия iPhone 14, и до презентации нового поколения смартфонов от Apple еще год, но авторитетные инсайдеры уже начали выкладывать информацию про iPhone 15.
Инсайдер LeaksApplePro, который неоднократно предоставлял достоверную информацию про продукцию Apple, написал что
iPhone 15 будет состоять из 4 моделей — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Ultra.

Все смартфоны получат вырез Dynamic Island, и в них уже реализуют USB-C. Процессоры в аппаратах младшей серии будут прошлогодние, то есть iPhone 15 и 15 Plus получат A16 Bionic, который сейчас установлен в iPhone 14 Pro и 14 Ultra, а вот старшие версии уже оснастят A17 Bionic.

Также источник написал, что в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Ultra будет реализована съемка видео в 8К. Источник также упомянул высокую автономность флагманской серии iPhone. Так, увеличение работы на одном заряде будет достигать 3-4 ч.

LeaksApplePro также сообщил, что iPhone 15 Ultra будет стоить от 1200 долларов.

iPhone 15
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