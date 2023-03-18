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IPhone 15 Pro Max оснастят самыми узкими рамками экрана среди всех смартфонов на рынке

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iPhone 15 Pro Max будет отличатся от других аппаратов новой линейки, по данным источника, он побьет рекорд по толщине рамок вокруг экрана.
Сетевой информатор Ice Universe раскрыл новые данные про самый дорогой смартфон компании Apple. По данным источника, iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки среди смартфонов, сейчас рекордсменом считается Xiaomi 13 с рамкой толщиной 1,81 мм.

В iPhone 15 Pro Max она будет 1,55 мм, для сравнения в iPhone 14 Pro толщина рамки составляет 2,17 мм.

Презентация серии iPhone 15 должна состоятся в сентябре, по слухам все аппараты серии получат «динамический остров».

IPhone 15 Pro Max
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