Новый IPhone 15 получит увеличенный экран, Dynamic Island и USB-C

В сети опубликовали рендерные изображения базовых iPhone 15. Этот смартфон, как и вся серия, будет представлен в сентябре 2023 года, но про него уже достаточно известно.

Рендерные изображения создал Ян Зельбо. Он сделал их на основе чертежей и информации, которую ему предоставили авторитетные источники.

В серии iPhone 15 будет разъем USB-C, его появления ожидали еще в iPhone 14, но Apple решила его не реализовывать. Теперь у нее нет выхода в связи новыми законами ЕС, в которых указано, что все смартфоны должны быть оснащены USB-C для зарядки.

В iPhone 15 еще появится вырез Dynamic Island. Размеры смартфона практически не изменятся, а рамки вокруг дисплея станут немного тоньше. В iPhone 15 экран увеличат до 6,2-дюйма. В iPhone 15 Plus диагональ дисплея останется прежней.