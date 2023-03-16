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Новый iPhone 14 уже подешевел в России более чем на 20%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

На это обратили внимание специалисты Hi-Tech.Mail.ru.

Новый iPhone 14 подешевел в России более чем на 20% и такое снижение стоимости наблюдается за период с начала осени, когда смартфон появился на рынке.

На старте продаж устройство в нашей стране предлагали по цене от 84 999 рублей.

Но уже смартфон можно найти по цене меньше 65 тыс. рублей. То есть новый iPhone 14 подешевел в России более чем на 20%.

В этом случае речь идет о базовой версии линейки, которая имеет процессор Apple A15 Bionic, 6,1-дюймовый экран, а также камеры по 12 Мп.

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