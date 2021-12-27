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Новый IPhone 14 Max может получить OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

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Недавно выяснилось, кто станет поставщиком экранов для смартфонов IPhone 14 Max, что и позволило узнать новые подробности.

Согласно последним данным, поставщиком дисплеев для смартфонов станет компания LG, причем она будет поставлять экраны не только для iPhone 14 Pro Max, но и для обычного iPhone 14 Max. На заводе LG линии под выпуск экранов для смартфонов уже переоборудовали.

Там будут выпускать LTPO-матрицы вместо LTPS-панелей для iPhone, выпускавшихся ранее. 120-Гц дисплеи пока устанавливают для iPhone 13 Pro и Pro Max, но если верить последней информации, то они теперь будут доступны и для более дешевого iPhone 14 Max.

Последний станет заменой актуальному iPhone 13 mini с 5,4-дюймовым экраном. При этом диагональ дисплея увеличится. По другим данным, в iPhone 14 продолжат использовать 6,06-дюймовую LTPS-панель с частотой обновления 60 Гц.

iPhone IPhone 14 Max
ASTERA
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