Модем Snapdragon X65 5G уже официально анонсирован компанией Qualcomm, но в новых смартфонах американской компании с предварительным названием iPhone 13, он использоваться не будет.

Это в очередной раз подтверждает ранние данные инсайдеров, что преемник iPhone 12 будет просто улучшенной версией этого смартфона.

Новый iPhone 13 будет оснащен устаревшим модемом 5G, а именно Snapdragon X55, который используется в актуальной линейке.

Более новый модем смог бы повысить автономность смартфонов при работе в сетях пятого поколения, но наряду с этим он однозначно увеличит и стоимость устройств, чего явно в компании не хотели бы.

Как ранее сообщалось, в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max установят новый экран от Samsung с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Также в аппаратах должны отказаться от выреза в экране, о чем уже сообщалось недавно.