Новый iPhone 13 2021 года может получить лидар и 1 ТБ постоянной памяти

По данным источника, в 2021 году все смартфоны от Apple получат лидары, который сейчас устанавливают только в iPhone 12 Pro.

Аналитики Wedbush считают, что американский производитель в серии iPhone 13 установит лидары. Пока такой датчик можно встретить только во флагманской серии.

Пока неизвестно, какие модели будут представлены в текущем году. Предполагается, что Apple откажется от приемника iPhone 12 mini, так как этот компактный смартфон на рынке не пользуется спросом.

Еще источник пишет, что iPhone 13 получит 1 ТБ памяти, но такой объём будет только у Pro версии.

Остальные устройства будут предлагаться с максимальным объёмом памяти 512 ГБ.

Традиционно новое поколение iPhone показывают в сентябре, но в этом году презентация может пройти на месяц позже.