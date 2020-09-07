Новый iPhone 12 Pro будет оснащен LiDAR от Sony

Оказалось, что датчики LiDAR от Sony будут включены в модели Pro серии iPhone 12, которые Apple представит в ближайшие дни. Американская компания впервые использовала эти датчики в модели iPad Pro 2020 года.

Apple готовится представить первую серию iPhone с поддержкой 5G. В то время как Apple продолжает работать над новыми моделями без замедления, новые подробности о телефонах продолжают поступать. По последним данным, в современной модели iPhone компания будет использовать объектив LiDAR-камеры производства Sony. Ожидается, что эти подписанные Sony объективы будут включены в модели iPhone 12 Pro и Max.

LiDAR, что означает «светочувствительность и дальность», известен как технология, использующая лазерные импульсы для определения расстояния до объекта или поверхности. Американский технологический гигант Apple впервые применил эту технологию в модели iPad Pro 2020 года. До того, как технология стала использоваться в смартфонах, она широко использовалась в автомобильной промышленности.

Ожидается, что линейка Apple iPhone 12, которая будет представлена ​​этой осенью, будет включать в себя в общей сложности четыре различных устройства, и все четыре устройства будут поддерживать технологию 5G. Говоря об экранах устройств, вполне вероятно, что две модели Pro будут оснащены 6,1-дюймовыми и 6,7-дюймовыми экранами соответственно. Однако источники говорят, что технология LiDAR будет включена в эти две топовые модели.

Говоря о других моделях, ожидается, что iPhone 12 начального уровня будет иметь 5,4-дюймовый экран, а топовая модель iPhone 12 Plus будет иметь 6,1-дюймовый экран. Более бюджетные модели будут иметь двойные задние камеры и будут оснащены 4 ГБ оперативной памяти, а модели Pro будут поставляться с 6 ГБ оперативной памяти и дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц в дополнение к настройке с тройной задней камерой.