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Новый iPad Pro 2021 с чипом M1 прошел краш-тест известного блогера

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Основные тесты новый планшет выдержал на уровне других флагманских устройств, но чем удивил JerryRigEverything новый iPad Pro так это своей жёсткостью.

Известный блогер под ником JerryRigEverything протестировал по собственной методике новейший планшет iPad Pro с процессором M1.
Как и с другими гаджетами тест планшета был зафиксирован на камеру и опубликован на канале.

Стоит отметить, что своими «издевательствами» JerryRigEverything привлек на свой канал почти 7 млн подписчиков.

Основные тесты новый планшет выдержал на уровне других флагманских устройств, но чем удивил JerryRigEverything новый iPad Pro так это своей жёсткостью.

Оказалось, что планшетный компьютер не лопается как предыдущая модель, ведь его удалось согнуть руками, но не сломать.

iPad Pro
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