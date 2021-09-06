Новый iPad Mini от Apple может выйти в октябре

Мы слышали много слухов о новом iPad Mini от Apple, предыдущие слухи предполагали, что он может быть выпущен в сентябре вместе с iPhone 13.

Похоже, что устройство не будет выпущено в этом месяце, вместо этого более вероятно, что Apple выпустит свой новый iPad вместе со своими новыми Mac на другом пресс-мероприятии в следующем месяце.

По слухам, обновленный iPad Mini будет иметь новый дизайн, аналогичный тому, что был у iPad Air, кнопка «Домой» будет доступна, а Apple будет иметь Touch ID на кнопке питания.

По слухам, устройство будет иметь больший 8,3-дюймовый дисплей, текущий iPad Mini имеет 7,9-дюймовый дисплей, фактический размер устройства должен быть примерно таким же, дисплей будет иметь меньшие рамки.

Мы также слышали, что новый iPad меньшего размера от Apple будет оснащен процессором A15 Bionic и, как ожидается, получит больше оперативной памяти, чем текущая модель.

Другие изменения в устройстве должны включать некоторые новые камеры, хотя пока мы не знаем точно, какие будут обновления камеры.

Так что, похоже, нам придется подождать до следующего месяца, чтобы увидеть новый iPad, Apple выпустит свои iPhone 13 и Apple Watch Series 7 в конце этого месяца.