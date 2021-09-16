Новый iPad Mini имеет чип A15 с пониженной частотой по сравнению с iPhone 13

И iPhone 13, и новый iPad mini оснащены новейшим чипом Apple A15 Bionic, но результаты тестов показывают, что частота процессора понижена до 2,9 ГГц в iPad mini по сравнению с 3,2 ГГц во всех моделях iPhone 13.

Как и следовало ожидать, чип с пониженной частотой, похоже, оказывает небольшое влияние на производительность iPad mini на 2-8% по сравнению с моделями iPhone 13. В первых результатах Geekbench 5 новый iPad mini имеет средние оценки одноядерных и многоядерных процессоров около 1595 и 4540, по сравнению со средними показателями около 1730 и 4660 для iPhone 13 Pro.

MacRumors провел тесты, проведенные основателем Geekbench Джоном Пулом, который сказал, что результаты кажутся законными, включая тактовую частоту 2,9 ГГц.

Непонятно, почему Apple снизила тактовую частоту процессора A15 в iPad mini, но большинство пользователей вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами с производительностью при использовании устройства. Согласно тестам, даже с чипом A15 с пониженной частотой, новый iPad mini на 40% быстрее в одноядерном режиме и на 70% быстрее в многоядерном режиме по сравнению с iPad mini предыдущего поколения с чипом A12. Мы обратились в Apple за комментариями.