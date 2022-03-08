Новый iPad Air 5 будет иметь 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ и многое другое

После того , как 9to5Mac эксклюзивно сообщил, что новый iPad Air 5 будет оснащен чипом M1, таким же, как iPad Pro, MacBook 2020 года и 24-дюймовый iMac, инсайдер утверждает, что iPad Air пятого поколения также будет иметь 8 ГБ ОЗУ. с 128 ГБ памяти вместо 64 ГБ.

Как сообщает yeux1122 в корейском блоге Naver (через MacRumors ), они цитируют американского разработчика в качестве основного источника, говоря, что iPad Air 5 будет оснащен чипом M1, удвоит емкость памяти по сравнению с предыдущей моделью, 8 ГБ ОЗУ и будет начать с той же ценовой категории в 599 долларов.

Этот аккаунт yeux1122 до сих пор не имеет большого послужного списка утечек Apple. Они были частично правы в отношении iPad mini 6, и новые их отчеты включают в себя объем оперативной памяти iPhone 14 Pro, MagSafe и Ceramic Shield для iPhone SE 3, а теперь эти заявления об iPad Air 5.

На данный момент ожидается, что iPad Air 5 будет оснащен сверхширокой фронтальной камерой для поддержки Center Stage, как и все другие iPad в настоящее время. Тем не менее, планшет, скорее всего, будет иметь поддержку 5G, сохранит тот же размер 10,9 дюйма и продолжит поддерживать Magic Keyboard и Apple Pencil 2-го поколения.

Ходят слухи, что во время мероприятия Apple «Peek Performance» компания также представит совершенно новый iPhone SE 3 , два новых продукта под названием Mac Studio и Studio Display, а также новый iPad Air 5.