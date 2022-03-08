Новый iPad Air 2022 года: всё, что известно на данный момент

Apple работает над обновленной версией iPad Air, и новый планшет будет представлен этой весной на мероприятии, которое состоится 8 марта. Мы не ожидаем слишком много изменений в ‌iPad Air‌, но есть несколько обновлений, и все, что мы знаем, изложено в этом руководстве.

Дизайн

Ожидается, что ‌iPad Air‌ будет выглядеть идентично текущей модели, без каких-либо изменений внешнего вида. Вполне возможно, что Apple представит новые варианты цвета, чтобы отличать обновленные модели от существующего «iPad Air», который выпускается в серебристом, космическом сером, розовом золоте, зеленом и небесно-голубом.

Как и iPad Pro , ‌iPad Air‌ имеет полноэкранный дизайн, но не включает Face ID . Вместо этого Apple использует кнопку питания Touch ID для аутентификации. Планшет по-прежнему будет иметь «Touch ID», у него будет 10,9-дюймовый дисплей и порт USB-C.

Хотя физических изменений не ожидается, «iPad Air» получит функции, впервые представленные в iPad mini 6, родственном ему планшете.

5G-соединение

Как и в последнем ‌iPad mini‌, обновленный ‌iPad Air‌ будет использовать чип 5G, который позволит ему подключаться к сетям 5G. Чип в ‌iPad mini‌ ограничен сетями 5G с частотой менее 6 ГГц, а не самыми быстрыми сетями 5G mmWave, поэтому возможно, что мы увидим такое же ограничение в ‌iPad Air‌, но это не гарантируется.

5G с частотой менее 6 ГГц — это более широко доступная версия 5G, которую можно найти в городских, пригородных и сельских районах США и других стран, в то время как миллиметровая волна 5G более ограничена в доступности и радиусе действия.

AT&T и Verizon недавно расширили свои сети 5G за счет спектра C-диапазона, что повышает доступность сетей mmWave в США, поэтому, возможно, Apple примет это во внимание при обновлении ‌iPad Air‌.

Обновленный процессор

Согласно большинству слухов, «iPad Air» получит тот же 6-ядерный чип A15, что и линейка «iPad mini» 6 и iPhone 13 . Apple понизила частоту чипа A15 в «iPad mini», поэтому он работает на частоте 2,9 ГГц вместо 3,2 ГГц, как в iPhone , но неясно, будет ли та же тактовая частота использоваться для «iPad Air».

С A15 с пониженной частотой ‌iPad mini‌ примерно на два-восемь процентов медленнее, чем ‌iPhone 13‌, когда речь идет о производительности процессора, но в любом случае это будет улучшение по сравнению с чипом A14 в текущей модели.

Также есть вероятность, что вместо этого Apple добавит чип M1 в «iPad Air», что фактически повысит производительность на уровне «iPad Pro».

Центральная сцена и камера FaceTime

Ходят слухи, что в «iPad Air » будет установлена ​​обновленная 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, которая будет работать с Center Stage — функцией, впервые представленной в «iPad Pro» и «iPad mini» 6.

Center Stage — это функция FaceTime , предназначенная для того, чтобы держать вас в фокусе и идеально кадрировать, когда вы участвуете в видеовызове ‌FaceTime‌. Широкоугольная фронтальная камера показывает большую часть комнаты, в которой вы находитесь, а процессор внутри iPad работает так, чтобы держать вас в центре внимания, даже когда вы перемещаетесь.

Если в вызове участвует более одного человека, камера уменьшит масштаб, чтобы попытаться держать всех в поле зрения и убедиться, что они участвуют в разговоре. Несмотря на то, что Center Stage разработан с учетом «FaceTime», он также работает с другими сторонними видеоприложениями, такими как Zoom.

Что касается задней камеры, ожидается, что она по-прежнему будет иметь настройку с одним объективом, хотя Apple может добавить вспышку True Tone с четырьмя светодиодами, что станет новым дополнением, поскольку текущий «iPad Air» не включает вспышку. опция.

Другие преимущества

Мы не ожидаем каких-либо других заметных изменений в ‌iPad Air‌. Поскольку дизайн корпуса остался прежним, маловероятно, что мы увидим какие-либо существенные обновления времени автономной работы.

Поддержка USB-C будет по-прежнему включена, и он будет совместим с аксессуарами Apple, включая Magic Keyboard и Apple Pencil 2.

Цены

Ожидается, что цены на ‌iPad Air‌ не изменятся, и, вероятно, он будет стоить так же, как текущий ‌iPad Air‌. Существующие модели начинаются с 599 долларов за 64 ГБ памяти, а 256 ГБ доступны за 749 долларов. Мы не слышали слухов об изменениях памяти, и ‌iPad mini‌ 6 также начинается с 64 ГБ памяти.

Дата выпуска

Ходят слухи, что обновленный «iPad Air» будет выпущен вместе с обновленной версией iPhone SE на мероприятии, которое должно состояться во вторник, 8 марта, в 10:00 по тихоокеанскому времени.