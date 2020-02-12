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Новый Intel Core i7 будет работать на частоте 5,1 ГГц

12.02.2020 23:22

Новый процессор Core i7 семейства Comet Lake может оказаться самым популярным чипом среди остальных CPU линейки.
По данным инсайдеров, Core i7-10700K будет работать на частоте до 5,1 ГГц.

Для сравнения нынешнее поколение Core i7-9700K имеет максимальную частоту 4,9 ГГц.

Тесты в 3DMark показывают, что будущий процессор можно будет разогнать до рекордных 5,3 ГГц, но тут стоит отметить, что это пиковая частота одного ядра, тогда как рабочая будет около 3,8 Гц.

Накануне стало известно, что Intel в Китае начала продажи нового восьмиядерного процессора Intel CC150.

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