Новый игровой смартфон от Redmi будет самым бюджетным в сегменте

Игровой смартфон от Redmi может быть представлен на следующей неделе, ожидается что презентация состоится 6 апреля.

В сети раскрыли цену игрового смартфона от бренда Redmi. Сообщается, что базовая версия аппарата будет стоить не более 2000 юаней, что в пересчете составляет около 305 долларов.

В игровом Redmi установят процессор MediaTek Dimensity 1200, который по производительности не уступает процессору Snapdragon 870.

Напомним, Snapdragon 870 лежит в основе Black Shark 4, а в Китае этот аппарат предлагают за 385 долларов.

В будущей новинке должны установить качественный OLED экран от компании Samsung и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.