Новый игровой ноутбук HP Omen 17 замечен в Geekbench с чипом Intel Core i9-11900H

HP в бенчмарке Geekbench протестировала новый игровой ноутбук Omen с 17-дюймовым экраном.

Ожидается, что новое поколение игрового ноутбука будет представлено в текущем квартале. В основе модели будут лежать процессоры серии Intel Tiger Lake.

В Geekbench был протестирован аппарат с обозначением Omen 17-ck0xxx. Он будет оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и процессором Core i9-11900H с максимальной частотой 4,9 ГГц.

Заявленная базовая частота восьмиядерного процессора — 2,5 ГГц.

Ранее сообщалось, что новое поколение игрового ноутбука Omen будет оснащено дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Других данных про будущую новинку пока нет, но ожидается что в ней установят очень быстрые SSD накопители и дисплей с частотой как минимум 144 Гц.