Новый Honor Magic Vs3 с Snapdragon 8 Gen 2 стал самым тонким складным устройством

Honor представила свой новый складной флагман — Honor Magic V3, который стал одним из самых тонких складных устройств на рынке, всего 9,2 мм в сложенном состоянии и 4,35 мм в разложенном. Вес устройства составляет 226 грамм.

Magic V3 имеет корпус из аэрокосмического сверхпрочного углеволокна, что делает его первым в отрасли. Петли смартфона также очень тонкие — всего 2,84 мм, и обладают высокой прочностью, выдерживая 500 000 циклов складывания и раскладывания.

Этот смартфон является единственным складным устройством с сертификацией водонепроницаемости IPX8, что позволяет использовать его на глубине до 2,5 метров. Magic V3 также поддерживает управление мокрыми руками.

Аккумуляторная батарея увеличена до 5150 мАч, а смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Внутри Magic V3 работает SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, и он поддерживает две спутниковые системы для надежной связи.

В отношении камер, у смартфона есть две 20-мегапиксельные фронтальные камеры — одна на внешнем дисплее и другая на внутреннем.

Основная камера состоит из трех модулей: 50-мегапиксельный с телеобъективом, 40-мегапиксельный с широкоугольным объективом и 50-мегапиксельный суперширокоугольный объектив.

На внешнем дисплее установлена OLED-панель от BOE с диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2376 х 1060 пикселей. Максимальная яркость составляет 1800 кд/кв.м., а частота обновления — 4320 Гц.

Внутренний дисплей также является OLED-панелью от BOE. Он имеет диагональ 7,92 дюйма, разрешение 2344 х 2156 пикселей, частоту обновления 120 Гц и частоту регулировки ШИМ 3840 Гц.

Honor Magic V3 представлен в трех версиях: 12/256 ГБ за 1240 долларов, 16/512 ГБ за 1380 долларов и 16/1 ТБ за 1515 долларов.