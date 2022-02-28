Накануне сообщались ключевые характеристики новых смартфонов линейки, а сегодня компания официально анонсировала дебют аппаратов и опубликовала тизеры.

Новый Honor Magic 4 Pro показали на официальном тизере за день до дебюта, который состоится 28 февраля. В целом это будет современный смартфон с узкой боковой рамкой и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Блок основной камеры устройства будет большим. Напомним, что Honor Magic 4 приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 1, дисплей 6,81 дюйма OLED и большой гибридный зум.