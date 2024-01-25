Новый Google Pixel 9 представлен на качественных рендерах и видео

В интернете появились рендеры и 3D-визуализация базовой версии будущего флагмана Google Pixel 9. Эти изображения были опубликованы известным инсайдером OnLeaks, сообщает 91mobiles.

Согласно его информации, новый смартфон будет немного меньше по размерам, но внешне будет очень похож на более продвинутую модель Pixel 9 Pro.

На рендерах видно, что устройство будет иметь корпус с плоскими гранями и глянцевой рамкой, а также блок камер с перископическим объективом, очень похожим на модель Pixel 9 Pro. Представленный на изображениях смартфон имеет голубую расцветку, но нет информации о других доступных вариантах цвета.

Инсайдер утверждает, что диагональ дисплея нового устройства составит 6,1 дюйма (по сравнению с 6,5 дюйма у Pixel 9 Pro), а габариты будут составлять 152,8 x 71,9 x 8,5 мм с утолщением до 12 мм в области модуля задней камеры. Ожидается, что презентация новой серии Pixel 9 состоится в октябре 2024 года.