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Новый Google Pixel 9 представлен на качественных рендерах и видео

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В интернете появились рендеры и 3D-визуализация базовой версии будущего флагмана Google Pixel 9. Эти изображения были опубликованы известным инсайдером OnLeaks, сообщает 91mobiles.

Новый Google Pixel 9 представлен на качественных рендерах и видео

Согласно его информации, новый смартфон будет немного меньше по размерам, но внешне будет очень похож на более продвинутую модель Pixel 9 Pro.

На рендерах видно, что устройство будет иметь корпус с плоскими гранями и глянцевой рамкой, а также блок камер с перископическим объективом, очень похожим на модель Pixel 9 Pro. Представленный на изображениях смартфон имеет голубую расцветку, но нет информации о других доступных вариантах цвета.

Инсайдер утверждает, что диагональ дисплея нового устройства составит 6,1 дюйма (по сравнению с 6,5 дюйма у Pixel 9 Pro), а габариты будут составлять 152,8 x 71,9 x 8,5 мм с утолщением до 12 мм в области модуля задней камеры. Ожидается, что презентация новой серии Pixel 9 состоится в октябре 2024 года.

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