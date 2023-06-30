Новый гаджет от Motorola за 150 долларов добавит спутниковую связь в любой смартфон

Благодаря аксессуару от компании Motorola можно любой смартфон научить связываться со спутником.

Представленный в феврале модуль спутниковой связи Motorola Defy Satellite Link стал доступен для покупки, но только стоит он дороже ранее озвученной цены. На презентации было сказано, что модуль будет предлагаться за 100 долларов, но фактически его продают за 150 долларов.

Motorola Defy Satellite Link способен обеспечить связь со спутниками, через него можно отправить сообщения и данные о своем местоположении, также можно связаться со службами экстренной помощи.

Модель поддерживает GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС, а еще он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Встроенного аккумулятора на 600 мАч хватит на четыре дня работы. Сопряжение со смартфоном происходит через протокол Bluetooth, а для управления со смартфона используется специальное приложение Bullitt Satellite Messenger.

Покупатели Motorola Defy Satellite Link получат годовую подписку на тарифный план Essentials Messaging, в пакет которого входит 30 двусторонних сообщений в месяц и доступ к SOS Assist.