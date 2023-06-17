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Новый флагманский смартфон 14 Pro от Xiaomi получит экран «почти без изгиба»

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Xiaomi каждый год меняла дизайн флагманской серии, но очередная модель компании получит внешность прошлогодней.
В сети опубликовали рендерное изображение Xiaomi 14 Pro, и как оказалось аппарат на тыльной стороне внешне практически не будет отличатся от Xiaomi 13 Pro.

Можно увидеть, что Xiaomi 14 Pro получит более крупный модуль основной камеры, также сообщается, что экран будущего флагмана от Xiaomi будет почти плоским.

Источник рендерного изображения написал, что изгиб стекла, прикрывающего экран получит минимальный изгиб.

Рендерные изображение опубликовал авторитетный сетевой инсайдер SPinfoJP, ранее он до официальной презентации раскрыл дизайн Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi Xiaomi 14 Pro
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