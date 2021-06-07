Новый флагманский чип Qualcomm Snapdragon выполнят по технологии ARM v9

В сети появились данные о новом поколении флагманского процессора от компании Qualcomm.

Сейчас актуальной однокристальной системой является Snapdragon 888, но производитель еще готовит Snapdragon 888+, о котором недавно сообщалось.

Параллельно с этим ведется разработка нового топового чипа, который пока кодовое название SM8450.

Под каким именем процессор выйдет на рынок неизвестно, но уже точно известно, что Samsung Galaxy S22 разрабатывается на этом процессоре.

Источник сообщает, что SM8450 будет производиться по техпроцессу 4 нм. В чипе будет интегрирован модем Snapdragon X65 5G и графическое ядро Adreno 730.

В основе нового флагмана будут ядра Kryo 780 с архитектурой Arm v9. Система будет поддерживать оперативную память LPDDR5.

Предположительно, преемник Snapdragon 888 будет представлен до конца 2021 года, а в январе-феврале будут продемонстрированы первые смартфоны на новой платформе.