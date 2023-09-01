Новый флагман Sony Xperia 5 V будет стоить 1000 евро

Флагманская модель Xperia 5 V была добавлена компанией Sony в их ассортимент компактных смартфонов. Европейская цена на эту новинку составляет 1000 евро. Устройство оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9.

Дисплей также имеет частоту обновления 120 Гц. Встроенные стереодинамики расположены над и под экраном. Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра. Оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенная флеш-память — 128 ГБ. Устройство также поддерживает карты памяти microSD. В наличии имеется 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Xperia 5 V оснащена двойной тыльной камерой, которая включает модули на 50 Мп (с сенсором оптического формата 1/1,35 дюйма) и 12 Мп (сверхширокоугольный объектив и датчик на 1/2,5 дюйма). Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Емкость батареи составляет 5000 мАч, и устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт (адаптер питания не входит в комплект поставки).