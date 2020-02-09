Новый флагман от Xiaomi Mi 10 будет стоить очень дорого

Новые данные указывают, что юбилейный флагман будет стоить дороже, чем сообщалось ранее.

Один из пользователей в приложении Xiaomi Home обнаружил цены на Mi 10, которые уже удалили из приложения, но пользователь успел сделать скриншоты.



Если новые данные полностью достоверны, то Mi 10 будет стоить 4999 юаней ($715) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Mi 10 Pro оценили в 5999 юаней ($860), и в этом смартфоне будет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-накопитель.

Ранее сообщалось, что Mi 10 будет стоить от $500, а самая дорогая версия обойдется в $700.

Все подробности о Mi 10 и Mi 10 Pro мы узнаем 13 февраля на онлайн-презентации.